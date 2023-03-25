15偷渡客挤德州货运列车 2人窒息死亡

（法新社德州威果25日电） 美国德州警方表示，有关当局接获一通匿名报警电话后，拦下一列有无证移民挤进的货运列车，里头有数人奄奄一息，其中两人窒息死亡。

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警方说，美国边界巡防队（U.S. Border Patrol）在德州南部圣安东尼奥市（San Antonio）附近的小社区尼帕（Knippa）以东地方拦下这列火车。

尤瓦尔迪警察局（Uvalde Police Department）发表声明说：「约有15名移民被发现需要立即就医，其中5人由直升机送到圣安东尼奥地区医院，有5人是送到地区医院，目前还不清楚他们的状况。其中两名移民宣告不治。」

警方说，铁路货运公司联合太平洋公司（Union Pacific）「将主导调查工作」。

根据圣安东尼奥地方电视台KSAT，这列火车停靠地点附近的气温，在下午晚些时候高达摄氏30度。

美国国土安全部长马约卡斯（Alejando Mayorkas）在推特（Twitter）发文说：「得知又有移民冒险偷渡发生悲剧，令人感到心碎。」

他又说：「我们将与尤瓦尔迪郡警长办公室合作，追究那些（肇事者）的责任。人口走私犯冷酷无情，他们只在乎赚钱。」

© 2023 AFP