2035年起禁售化石燃料新车争议 欧盟与德国达协议

（法新社布鲁塞尔25日电） 欧洲联盟（EU）与德国今天表示，针对欧盟计划最晚于2035年禁止贩售使用化石燃料的新车辆，双方已就德国提出的异议达成协议。

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欧盟打算在2050年之前成为「气候中和」经济体，也就是达到温室气体净零排放。而各成员国达成自2035年起禁售化石燃料新车的划时代协议，对于上述野心勃勃的计画至关重要。

不过，欧盟最大汽车制造国德国本月稍早采取史无前例举动，在最后一刻将已经循欧盟传统立法程序通过的协议封杀。柏林要求布鲁塞尔提供保证，确保新法仍会允许使用合成燃料的内燃机发动机新车销售。这也是今天所宣布突破性发展的焦点。

欧盟执行委员会（European Commission）副主席暨环境事务执委堤孟思（Frans Timmermans ）在推特（Twitter）发文表示：「我们已与德国就efuel（合成燃料的一种）的未来达成协议。如今我们将努力让车辆二氧化碳（排放）标准相关法规尽速通过。」

德国交通部长维辛（Volker Wissing）也发表推文说，采内燃机发动机驱动的新车，只要仅使用二氧化碳排放中和的燃料，就能在2035年以后继续贩售。

欧盟与德国为了打破僵局进行了数周谈判，主要环绕柏林希望法案比原本条文对于合成燃料有更大容许。

不过，德国想要争取豁免的合成燃料尚在开发阶段，是利用低碳电力制造。尽管这项技术尚未经过检验，但德国车厂冀望这能让内燃机发动机的使用延长。

© 2023 AFP