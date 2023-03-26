伊比利美洲国家峰会 承诺解决拉美粮食问题

（法新社圣多明哥25日电） 22个国家今天在多明尼加举行的伊比利美洲国家高峰会议上签署一项宣言，承诺解决拉丁美洲的粮食缺乏保障，改善移民控制，并为此区面临困境的经济谈成更多财政支援。

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智利前部长、现任伊比利美洲国家组织（Organization of Ibero-American States）秘书长艾拉曼（Andres Allamand）说，目标是在整个拉丁美洲实现「零饥饿」。

他说：「我们有大约6000万人面临粮食保障问题。」由于分配、储存或行销链的问题，这个地区生产的粮食有1/3被浪费了。

但是，由拉丁美洲和欧洲西班牙语和葡萄牙语国家领导人达成的协议面临严峻的挑战。

拉丁美洲的经济成长率预估值低于2%，基本健康饮食成本是全球最高的每人每天3.89美元，而北美和欧洲为3.19美元。

根据联合国的统计，这是22.5%的人口无法承担的价格。

玻利维亚总统阿尔斯（Luis Arce）说：「获得健康食品应该是权利，而不是少数人的特权。」他强调，气候变迁对粮食生产的影响。

几位领导人都认为，更有利的财政支援将有助于各国减少饥饿和因应全球暖化。

多明尼加共和国总统阿比纳德（Luis Abinader）说：「伊比利美洲国家组织将团结一致，集一个集团之力协商出更好的条件。」（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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