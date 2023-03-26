台宏断交 吴钊燮：宏都拉斯对中国存有幻想

（法新社台北26日电） 宏都拉斯外交部今天在社群网站推特（Twitter）宣布与台湾断绝外交关系。外交部长吴钊燮上午召开记者会指出，为维护国家主权与尊严，决定即日起终止和宏都拉斯共和国的外交关系。

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吴钊燮宣读声明指出，宏都拉斯与中华人民共和国正在进行建交谈判，经过沟通无效，为维护国家主权与尊严，决定即日起终止和宏都拉斯共和国的外交关系，全面停止双边合作计画，撤离大使馆、总领馆、技术团等相关人员，并要求宏国关闭驻台大使馆。

他说，宏国总统卡斯楚（Xiomara Castro，另译：卡��楚）与其执政团队一直对中国存有幻想，在2021年宏国总统大选，就曾提出外交转向议题，经过台湾努力，在卡斯楚总统上任初期，台宏双边关系曾一度平稳，但中国对宏国的利诱未曾停歇，外交部与驻馆对相关情资均有掌握并妥善处理。

吴钊燮指出，但卡斯楚政府也同时向台湾索求数十亿美元的钜额经贸援助，就台湾与中国的援助方案进行比价，台湾基于传统友谊，秉持最大诚意在能力范围内提出协助方案，但宏方仍恣意作态需索，公开释出错误讯息，造成对台湾的伤害。

© 2023 AFP