台宏断交2小时后 北京火速宣布与宏都拉斯建交

（法新社北京26日电） 中华民国与宏都拉斯今天断交后，中国与宏都拉斯在北京签署了建交公报。

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宏都拉斯外交部今天在社群网站推特（Twitter）发文，宣布与台湾断绝外交关系。外交部长吴钊燮上午召开记者会指出，为维护国家主权与尊严，决定即日起终止和宏都拉斯共和国的外交关系。

中国国务委员兼外交部长秦刚在北京与宏都拉斯外交部长雷依纳（Eduardo Enrique Reina）举行会谈，并签署「中华人民共和国和洪（宏）都拉斯共和国关于建立外交关系的联合公报」。

两国政府决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系，同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上发展两国友好关系。

公报指出，宏都拉斯共和国政府承认世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，「台湾是中国领土不可分割的一部分」。宏都拉斯即日断绝与台湾的外交关系，并承诺不再与台湾发生任何官方关系，不进行任何官方往来。「中华人民共和国政府对洪都拉斯共和国政府的上述立场表示赞赏」。

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