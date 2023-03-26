川普德州造势痛斥封口费案　炮火对准政敌

（法新社德州威果25日电） 美国前总统川普今天对可能遭到起诉不以为意，把握竞选2024年大选首场造势活动的机会，把矛头对准政敌。

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川普在德州威果（Waco）对支持者说，「在华盛顿特区『司法不公部』指点和指示下，纽约地方检察官正在调查我的事，这不是犯罪、不是轻罪、也不是外遇。」

曼哈顿地方检察官白艾荣（Alvin Bragg）正在调查川普办公室在2016年总统大选前付给情色女星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）的13万美元款项。

川普嘲笑丹尼尔斯说：「『马脸』向来不是我的菜。」

「她不可能是我的真命天女，没有这个人，我们已经有一位很棒的第一夫人了。」

川普曾表示他将在上周被捕，并警告他遭起诉，可能导致「死亡和毁灭」的后果。

如果由公民组成的大陪审团决定起诉，川普将成为美国史上首位遭犯罪起诉的前总统。美国历史上还没有过现、卸任总统被起诉。

死忠支持者力挺川普，72岁的路易士（Louis）今天等着进场参加造势会时表示：「每个总统都有情妇，你知道吗？」

路易士和他的孙子是今天进场的成千上万支持者之一，另一位支持者、54岁的蜜雪儿（Michele）说，她不相信川普会被捕，因为「这甚至不是一个明智的举动…他们知道这一点」。

蜜雪儿说，川普可能遭到指控只是为了转移大家对银行系统最近状况连连的注意力。

© 2023 AFP