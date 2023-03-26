法国抗议兴建水库爆新冲突 反政府情势加剧

（法新社巴黎25日电） 法国警方今天再与示威者爆发冲突，这一次对象是寻求阻止在西南部兴建水库的抗议群众，是全国各地社会紧张所引发一连串暴力对峙的最新一起。

广告 继续浏览后续

法新社报导，最新暴力现场发生在西部圣索利（Sainte-Soline），而短短数天之前，全国才刚发生反对总统马克宏（Emmanuel Macron）退休金改革的暴力抗议行动，以致英国国王查尔斯三世（King Charles III）取消了访法行程。

今天在圣索利的示威行动中，抗议民众试图阻止兴建一座农业用水库时与安全部队发生冲突，两方都有人员受伤。

示威群众上午出发，地方当局说人数至少6000，主办单位则说参与者大约达2万5000人。

水库兴建地点有警察看守着，据法新社记者说法，安全部队和激进分子很快便爆发了暴力冲突。

抗议人士投掷物件和急造爆炸装置；警方则以催泪瓦斯和水炮作回应。

法国内政部长达马南（Gerald Darmanin）表示，24名安全部队成员受伤，其中1人伤势非常严重。抗议群众有7人受伤，其中1人重伤。这两名重伤者都由直升机送离现场。

达马南在巴黎告诉媒体说：「这次发生的暴力事件完全不可饶恕。」他并将因素怪罪于「极端左派以及超级左派」分子。

法国总理柏纳（Elisabeth Borne）谴责抗议活动是「无法容忍的暴力飙升」。

警方逮捕11人并起出金属钢球、切肉刀和爆裂物等武器。

这起抗议兴建水库的冲突虽与退休金改革示威没有直接关联，却在政府日益严峻的处境中增添更多紧张气氛。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP