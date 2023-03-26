龙卷风席卷密西西比州 救难人员形容当地像战区

（法新社罗林佛克26日电） 龙卷风和强烈风暴侵袭美国密西西比州，该州西部小镇罗林佛克灾情最为严重。救难人员说，这座城镇「就像一个战区，看起来像炸弹爆炸了」。

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救难人员说，在外面，触目可见被撕裂的房屋，树根遭拔起暴露在空中。在室内，担架放在满是食物的桌前。

在密西西比州的罗林佛克（Rolling Fork），龙卷风造成混乱和死亡，志工从周围的城镇涌入提供帮助。

美国红十字会（American Red Cross）在24日晚上龙卷风袭击后不到24小时，就进驻美国国民兵大楼，龙卷风造成罗林佛克这个2000人社区至少25人死亡。

一辆救护车停在一个被用作医务室房间的入口，装满干粮和婴儿尿布的箱子从后门不断运进来。

阿拉巴马州和密西西比州红十字会人员布朗（John Brown）说：「我们正试着为民众提供一个过夜的地方，有食物和医疗支援，这样他们就可以有地方躺下，因为他们失去了一切。」

布朗说，无论居民是否选择留在镇中心，他们至少可以获得讯息和食物，并恢复一些力量。

43岁的克里苏塔（Anna Krisuta）和她16岁的儿子莱查（Alvaro Llecha）坐在避难所里，一个坐在担架上，另一个坐在椅子上，面前摆着蓝色能量饮料。

克里苏塔带着勇敢的微笑说，他们的房子「支离破碎」。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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