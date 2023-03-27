为乌克兰和平而唱 全球合唱团数千歌手同步发声

（法新社马德里26日电） 来自世界各地合唱团的数千歌手今天同步发声，为乌克兰的和平而唱，而在一年前发起这项活动的西班牙首都马德里，有近300歌手聚在一起。

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在万里无云的蓝空下，来自西班牙首都马德里及周边地区的46个合唱团，齐聚市区「雷纳索菲亚王后国家艺术中心博物馆」（Reina Sofia art museum ）外，在中午时分开始演唱，在欧洲和拉丁美洲各地也有数千人同步参加活动。

今年合唱团来自9个国家的81个地点，其中有来自乌克兰的1000名歌手，他们与来自阿根廷、巴西、哥伦比亚、丹麦、德国、葡萄牙和委内瑞拉的歌手一起合唱。

这场在影音平台YouTube上现场直播的同步活动，由「和平合唱团」（Choirs for Peace）策划，在去年俄罗斯全面入侵乌克兰一个月后发起，首场活动吸引了2万5000多名歌手。

圣地亚哥使徒教堂（Santiago Apostol church）去年发起了和平合唱团倡议。教堂合唱团指挥贾西亚（Mariano Garcia）说：「音乐能团结人心...因此合唱团是传播和平讯息的完美工具。」

54岁的芮登杜 （Elena Redondo）去年看过活动后决定加入合唱团，这样今年就可以参与活动。

她表示：「我们都忘了，不仅乌克兰有战争，世界各地也有战争，但我们似乎都已经习惯了。所以像这样的活动是一个重要的警钟。」

她说：「音乐改变了很多事情，不仅在全球层面，也对个人造成影响，这确实改变了你看待事物的方式。我认为和其他声音一起发声是很重要的事。」（译者：纪锦玲/核稿：陈政一）

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