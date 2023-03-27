俄猛攻顿内茨克州 斯拉夫扬斯克遭炮击酿2死29伤

（法新社基辅27日电） 俄罗斯军队在乌克兰东部顿内茨克州发动猛烈攻势，当地市镇斯拉夫扬斯克今天传出遭到炮击，造成至少2人死亡、20多人受伤；另个市镇阿夫迪夫卡的军事行政首长则下令市府职员撤离。

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顿内茨克州（Donetsk）州长基里兰科（Pavlo Kyrylenko）在脸书（Facebook）发文写道：「截至13时，斯拉夫扬斯克（Sloviansk）有2人死亡、29人受伤。」

根据基里兰科的说法，俄军约在当地时间今天上午10时30分（台北时间今天下午3时30分）以2枚S-300飞弹击中斯拉夫扬斯克市中心，当地另有行政与办公大楼、5栋高楼大厦及7间民宅受损。

基里兰科还指出，州内另个市镇德鲁日基夫卡（Druzhkivka）也遭到攻击，2枚S-300飞弹击中当地一所孤儿院，几乎将其完全炸毁，所幸根据初步消息尚无人伤亡。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒体上表示：「又是以俄罗斯联邦的恐怖主义行动开启的一天。侵略国炮击了我们的斯拉夫扬斯克。」

他还说：「敌人必须知道，乌克兰将不会原谅对我们百姓的折磨，将不会原谅造成这些死伤（的行为）。」

阿夫迪夫卡（Avdiivka）的军事行政首长巴拉巴希（Vitalii Barabash）则在社群媒体上说：「很遗憾得承认，阿夫迪夫卡看来越来越像电影中的末日后场景。」因此他做出撤离市府员工的艰难决定。

俄军几个月来一直努力想拿下整个顿内茨克州，战斗主要围绕巴赫姆特（Bakhmut），这座市镇正位于阿夫迪夫卡北方。

巴拉巴希在脸书发布的影像显示，一些住宅建物严重受损，几乎已空无一人的建物内到处散布残砖瓦砾。他强烈建议所有人撤离阿夫迪夫卡。

© 2023 AFP