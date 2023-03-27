哈利王子现身伦敦法院 出席告媒体侵犯隐私开庭

（法新社伦敦27日电） 英国哈利王子（Prince Harry）今天意外抵达伦敦高等法院出席一场诉讼开庭，这起诉讼是关于他控告英国「每日邮报」（Daily Mail）发行商联合报业公司违法搜集资料。

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包括哈利、歌手艾尔顿强（Elton John）等数名英国高知名度人士，指控联合报业公司（Associated Newspapers）旗下媒体对他们进行违法活动，而在去年向伦敦高等法院提出告诉。联合报业正在想办法结束这场官司。

法新社报导，现居美国加州的哈利，被媒体拍到抵达位于伦敦市中心的法院。他自从2020年卸下英国王室高阶成员职务后，便定居加州。

本案其他原告，包括女星伊莉莎白赫莉（Elizabeth Hurley）和莎蒂佛斯特（Sadie Frost）、 艾尔顿强的丈夫大卫费尼许（David Furnish），以及英国上议院议员多琳劳伦斯（Doreen Lawrence），她的儿子史蒂芬（Stephen）1993年遭到种族主义攻击丧命。

根据哈姆林法律事务所（Hamlins）去年10月发布的声明，这群原告在得知「有深具说服力且令其高度苦恼的证据显示，他们是联合报业有限公司可恶犯罪活动和严重侵犯隐私行为的受害者」，于是提出告诉。

联合报业当时回应说，这些指控是「荒唐的抹黑」，是「预谋的精心安排，试图要将每日邮报相关媒体卷入电话窃听丑闻」。

这起丑闻指的是最早于2006年遭踢爆，英国「世界新闻报」（News of the World）记者会骇入英国王室成员、名流和谋杀案被害人的语音信箱。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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