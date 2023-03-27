尼泊尔险发生客机空中相撞意外 3员工遭停职调查

（法新社加德满都26日电） 尼泊尔官员今天表示，上周2架客机差点在空中相撞后，当局已将3名空中交通管制人员暂时停职并展开相关调查。

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法新社报导，1架印度航空（Air India）客机和另1架尼泊尔航空（Nepal Airlines）客机24日等待降落加德满都国际机场期间，差点发生相撞事故。

尼泊尔民航局发言人尼鲁拉（Jagannath Niroula）表示，已成立专门委员会，调查这起事故。

他说，由于加德满都机场交通拥堵，印度航空客机在5800米高空盘旋等待期间突然下降，险些撞上正在4600米高空飞行的尼泊尔航空客机。

尼鲁拉说：「我们已成立一个委员会，以调查事故原因，这引起我们对安全风险的担忧。当时执勤的3名交管人员已被停职，直至进一步通知。」

「同样，我们也致函印度民航监管机构，要求调查印航飞行员可能存在的失误，并采取必要相应行动。」

尼泊尔的飞安状况堪称臭名昭着。上次事故发生距今还不到2个月，那场西部地区的空难导致机上72人全数罹难。

政府委员会将提交报告，以确认雪人航空（Yeti Airlines）空难原因。

除恶劣的飞行条件，尼泊尔航空和航空运输部门还因维护不善、训练不足和标准宽松，饱受安全问题和事故频发的困扰。

欧盟以安全为由，自2013年起已禁止尼泊尔所有航空公司进入欧盟领空。

© 2023 AFP