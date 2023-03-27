澳金融公司Latitude遇骇 冲击澳纽1400万客户

（法新社雪梨27日电） 澳洲消费金融公司Latitude Financial（Latitude Group Holdings Ltd）今天说，骇客窃取了公司约1400万澳洲和纽西兰客户的个人记录。

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虽然这次骇客攻击是在20日首度披露的，但经「充分审查」发现受影响的人数远超过先前所知的数据，确实的受影响人数相当于澳洲、纽西兰这两个国家总人口的近一半。

澳洲和纽西兰的人口总数为3100万，而经审查发现两国约有1400万客户个人记录遭窃，Latitude Financial最初认为只有大约33万客户的资讯遭骇。

Latitude Financial说：「我们意识到今天的宣布对我们的许多客户来说将是一个令人痛苦的发展，我们真心地道歉。」

该公司发现，有790万张澳洲和纽西兰驾照的资料，还有5万3000个护照号码被盗。

另外至少可追溯到2005年的610万项记录也被骇客入侵，其中包括姓名、地址、电话号码和出生日期等资讯。

Latitude Financial执行长法乌尔（Ahmed Fahour）说：「令人非常沮丧的是，有这么多的其他客户和申请人受到此一事件的影响。我们真心地道歉。」

Latitude Financial表示，澳洲联邦警署（Australian Federal Police）正在调查这起攻击事件，公司正在和政府的网路安全专家以及自己的顾问合作。（译者：林沂锋/核稿：陈正健）

© 2023 AFP