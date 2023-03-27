瑞典军方规定公务机禁用TikTok

（法新社斯德哥尔摩27日电） 瑞典军方今天表示，将禁止工作人员在公务手机上使用中国企业的热门短影音应用程式（App）TikTok，理由是存在安全隐患。此前西方国家当局已做出一系列类似决定。

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根据法新社所见的决策结果，瑞典国防军表示，有关TikTok处理用户资讯的方式及其母公司北京字节跳动（ByteDance）的行为，相关报导已透过公开来源为人知晓，瑞典军方是基于这些报导做出评估。

瑞典国防军新闻秘书葛劳费特（Guna Graufeldt）告诉法新社：「使用行动电话和平板，本身可能就构成安全风险，因此我们不希望我们的公务设备上有TikTok。」

邻国挪威的国会上周才禁止能连上国会系统的装置使用这款App。法国24日也禁止公部门员工下载TikTok等「娱乐用App」到公务手机上。

欧洲联盟执行委员会（European Commission）与荷兰、英国、美国、加拿大、纽西兰政府已告诉官员，不能在公务装置上使用TikTok，因为它们担心TikTok与北京的共产党政府有关系。

TikTok坚称中国政府并未控制也不能取得其数据。

但TikTok去年11月坦承，部分在中国的员工可以读取欧洲用户数据；去年12月也坦言曾有员工运用数据来监视记者。

© 2023 AFP