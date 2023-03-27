缅甸军政府矢言镇压示威不松手 称选举必会举行

（法新社缅甸奈比多27日电） 站在战车和飞弹发射器旁，缅甸军政府领袖今天在庆祝「军人节」这天郑重宣布，对反对者的镇压不会松手，选举则是必会举行。

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军方两年多前做出未经证实的选举舞弊指控，罢免翁山苏姬的文人政府后，缅甸一直处于动荡之中。

政变引发与民族叛乱分子的新一轮战斗，催生数十支反军政府的「人民防卫部队」（People's Defence Forces），也导致国内大片地区饱受战火蹂躏，经济一团乱。

军政府领导人敏昂莱（Min Aung Hlaing）在首都奈比多（Naypyidaw）举行的军人节（Armed Force Day）阅兵仪式上告诉约8000名军人，军方将采取「果断行动」，对付反对者和为他们撑腰的民族叛乱分子。

敏昂莱提及全国团结政府（National Unity Government）说：「全国团结政府及其走狗『人民防卫部队』的恐怖行为，需要一劳永逸地解决。」

他说，军政府将在紧急状态结束后举行「自由公正的选举」。

军方上月宣布再延长紧急状态，并推迟其原先承诺会在8月举行的选举，因为军政府尚未掌控足够的地区，让投票得以进行。

军人节（Armed Force Day）是纪念第二次世界大战期间缅甸开始抵抗日本占领的日子。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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