两岸外交战场在拉美 台湾仍不忘加强与大国邦谊

（法新社德古西加巴28日电） 台海两岸激烈外交战的一场战役正在拉丁美洲进行，宏都拉斯是最近一个背弃台湾以与中国建交的国家。不过台湾并未忘记，同时加强与美日等主要国家邦谊。

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即将在4月举行总统大选的巴拉圭，则是两岸的下一条战线，该国反对党候选人艾里格里（Efrain Alegre）誓言，当选后将重新评估对台关系。

在宏都拉斯26日与台湾断交后，台湾的邦交国还有巴拉圭与其他12国，分别是瓜地马拉、贝里斯、海地、教廷、史瓦帝尼以及7个加勒比海和太平洋小岛国。

蔡英文总统预定本周出访瓜地马拉和贝里斯，以设法巩固彼此邦谊。在宏都拉斯之前，近年弃台投中的国家包括2021年尼加拉瓜、2018年萨尔瓦多、2017年巴拿马以及2007年哥斯大黎加。

最近从宏都拉斯国立自治大学（UNAH）退休的分析家马德里（Zoyla Madrid）告诉记者，「世界地缘政治正在重组」，中国是争取拉丁美洲支持的「帝国」之一。

马德里指出，在这场角逐中，宏都拉斯的外交转向决定对美国形成了打击。她说：「美国在地缘政治和军事上一向仰仗宏都拉斯；事实上，宏都拉斯境内有7座美军基地。」 美国自身与台湾并无外交关系，在宏都拉斯外交转向后，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，美国「支持台湾人民」，但也支持「一个中国」政策。

布林肯说：「各国对自己的外交政策必须独立作出决定，我们任由各国决定。」

宏都拉斯社会学家卡里亚斯（Pablo Carias）对记者表示，美国的立场无异是「照我说的做，不要学我怎么做」。

卡里亚斯说：「美国建议我们不要与中国建交，但他们却与中国有邦交。」

澳洲国立大学（ANU）「台湾研究讲座计画」讲师宋文笛表示，台湾对再次失去邦交国固然感到失望，但可能「至少同样优先━若无格外优先━重视与全球主要国家加强关系，诸如美国、日本、澳洲和欧洲国家等」。

宋文笛并指出，台湾在美国与中国日益加剧的对抗中，扮演了日益重要的角色。美国愈来愈必须「排定战略资源运用的优先顺序」，而「有关中国的考量会增加…那就是透过经济援助与拉丁美洲、非洲和太平洋岛国加强邦谊」。

© 2023 AFP