乌克兰：英国挑战者坦克已经抵达

（法新社伦敦27日电） 乌克兰国防部发言人佐洛塔（Iryna Zolotar）今天表示，英国挑战者坦克已经抵达乌克兰。

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佐洛塔说，「它们已经在乌克兰了」，但未提供任何其他细节。

预计这些坦克将参与乌克兰发起的任何春季反攻行动。

乌克兰国防部长列兹尼科夫（Oleksiy Reznikov）今天稍早表示，他视察了该国军队「新成员」─挑战者坦克和德国貂鼠式（Marder）步兵战车，以及美洲豹（Cougar）装甲卡车与来自美国的史崔克（Stryker）装甲运兵车。

列兹尼科夫在Facebook上说，「一年前，没有人会想到我们伙伴的支持会如此强大。」

他称赞英国的挑战者战车，称它们为「军事艺术」。

在伦敦，英国政府今天表示，正受训使用挑战者2坦克的乌克兰乘组人员，现已准备好部署到前线。

英国国防部在一份声明中说：「乌克兰装甲兵已在英国完成挑战者2坦克的训练，并已返回家园，继续与俄罗斯的非法和无端入侵抗争。」

这项训练在英国于1月宣布将派遣14辆坦克不久后，即已开始。

英国国防部表示，乘组人员学会如何指挥、驾驶和「有效识别与攻击目标」，这是乌克兰武装战力「阶梯式变化」。英国国防大臣华莱士（Wallace）表示，「看到乌克兰士兵在英国上完成挑战者2坦克训练的决心，实在令人鼓舞。」

© 2023 AFP