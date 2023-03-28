匈牙利国会通过 将对芬兰入北约投赞成票

（法新社布达佩斯27日电） 在拖了好几个月后，匈牙利国会同意针对芬兰加入北约一事投下赞成票。

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匈牙利总理奥班（Viktor Orban）的右翼「青年民主党」（Fidesz）在国会居主导地位。

匈牙利国会以182票赞成、6票反对，通过北欧的芬兰申请加入北大西洋公约组织（NATO）军事同盟。

匈牙利国会放行意味北约30个会员国，已有29国同意芬兰加入北约，唯一还未点头者是土耳其，但预料土耳其下月也会在国会让芬兰过关。

匈牙利国会通过后，芬兰总理马林（Sanna Marin）在推特（Twitter）上说：「谢谢你们用这样明确的数字表态。」

芬兰若完成加入北约，代表北约与俄国间的接壤长度将翻倍的；芬兰和俄国间有1340公里的边界。

在俄国去年2月入侵乌克兰后，最初目标是芬兰和同属北欧的瑞典一起申请加入北约，但瑞典因和土耳其有连串争端，也注定瑞典无缘于北约今年7月在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）举行峰会前入会。

马林也不忘为瑞典喊话，称芬兰和瑞典一起加入，将可提升整体北约安全，「让瑞典在维尔纽斯峰会前也确定能加入，符合所有人的利益」。

芬兰和瑞典放下数十年军事不结盟的坚持，在俄罗斯入侵乌克兰后决定加入北约。

2022年6月的北约峰会受理两国申请加入，但仍须各会员国同意，因土耳其、匈牙利始终「有意见」，芬兰和瑞典一直未能完成加入北约的程序。

© 2023 AFP