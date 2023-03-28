厄瓜多南部大雨爆发土石流 7死60多人失踪

（法新社厄瓜多阿劳西27日电） 南美洲国家厄瓜多南部连月大雨引发土石流，造成至少7人死亡，有60多人通报失踪，搜救人员今天努力进行搜寻行动。

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法新社报导，官员表示，土石流发生在昨天深夜，在首都基多（Quito）以南约300公里青坡拉索省（Chimborazo）的阿劳西村（Alausi）掩埋了几十间房屋，造成23人受伤。

搜救人员和民众今天试着徒手清理土石瓦砾，盼在扭曲的金属和断裂的树干之间找到任何幸存者。

阿劳西是一个被青山包围的定居点，居民约有4万5000人。在当地泥泞的街道上，受惊吓的居民站在一旁等待消息，许多人流下眼泪。

土石流还侵袭几座公共建筑，损坏道路，并造成3所学校关闭。

幸存者阿瓜萨卡（Jose Agualsaca）告诉Teleamazonas电视台：「我在土石流侵袭前约15分钟逃出来。」他说，他赶着在土石流抵达前把家中物品清出。

厄瓜多总统拉梭（Guillermo Lasso）在推特（Twitter）发文表示，邻近地区的消防人员已经赶往阿劳西，以协助受这起灾难影响的民众。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2023 AFP