德国交付乌克兰豹式主战坦克（法新社鹿特丹27日电）德国总理萧兹今天表示，德国已向乌克兰交付承诺的豹式主战坦克，为乌克兰提供对付俄罗斯急需的重型武器。 在德国表示愿意提供乌克兰主战坦克后的2个月，萧兹所说的「非常现代」的德制主战坦克终于来到乌克兰。

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德国「明镜周刊」报导指出，德国已交付18辆先进的豹式坦克，最后一批坦克已于上周末离开德国，然后在边境移交给乌克兰。

当被要求确认上述报导时，萧兹在鹿特丹与荷兰总理吕特（Mark Rutte）共同举行的记者会上说，「是的，我们按照我们宣布的那样交付了豹式坦克」。

「我们正在提供我们现在已经交付的非常现代的（坦克）。」

德国国防部后来也证实了18辆豹式坦克的交付，以及两辆装甲Buffel坦克救援车。

它说，大约40辆貂鼠式步兵战斗车（Marder）也已抵达乌克兰。

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在一份声明中说：「我们的坦克按照承诺准时交到我们的乌克兰朋友手中。」「我相信它们可以在战场上有所作为。」

乌克兰士兵在德国军事基地接受了豹式2A6的训练，这是最先进的豹式坦克型号。他们还在西班牙基地接受过训练。1120328 27日电）德国总理萧兹今天表示，德国已向乌克兰交付承诺的豹式主战坦克，为乌克兰提供对付俄罗斯急需的重型武器。 在德国表示愿意提供乌克兰主战坦克后的2个月，萧兹所说的「非常现代」的德制主战坦克终于来到乌克兰。

德国「明镜周刊」报导指出，德国已交付18辆先进的豹式坦克，最后一批坦克已于上周末离开德国，然后在边境移交给乌克兰。

当被要求确认上述报导时，萧兹在鹿特丹与荷兰总理吕特（Mark Rutte）共同举行的记者会上说，「是的，我们按照我们宣布的那样交付了豹式坦克」。

「我们正在提供我们现在已经交付的非常现代的（坦克）。」

德国国防部后来也证实了18辆豹式坦克的交付，以及两辆装甲Buffel坦克救援车。

它说，大约40辆貂鼠式步兵战斗车（Marder）也已抵达乌克兰。

德国国防部长佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）在一份声明中说：「我们的坦克按照承诺准时交到我们的乌克兰朋友手中。」「我相信它们可以在战场上有所作为。」

乌克兰士兵在德国军事基地接受了豹式2A6的训练，这是最先进的豹式坦克型号。他们还在西班牙基地接受过训练。

© 2023 AFP