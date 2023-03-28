查尔斯三世首次国是访问 德国将隆重欢迎

（法新社伦敦28日电） 英国国王查尔斯三世（King Charles III）明天将前往德国，这是他即位以来首度进行国是访问。由于法国爆发大规模政治抗议活动，英王因此延迟出访法国，先行展开访德行程。

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在为期3天的访问期间，查尔斯三世将访问柏林和布兰登堡（Brandenburg），之后启程前往汉堡。 查尔斯三世选择率先访问邻近国家，被外界普遍视为是英国脱欧后试图搭建友谊桥梁的努力。德国总统史坦麦尔（Frank-Walter Steinmeier）称这是一个「欧洲重要象徵性的行动」。

他还说：「这次访问很早就强调了我们两国和公民之间的亲密程度和真挚友谊。」

史坦麦尔和德国第一夫人比登本德（Elke Buedenbender）将在柏林布兰登堡门（Brandenburg Gate）以军礼欢迎查尔斯三世和王后卡蜜拉（Queen Consort Camilla）。这是着名地标布兰登堡门首次作为接待国宾的场所。 随后英王伉俪将前往位于市中心的德国总统府贝尔维尤宫（Bellevue Palace），史坦麦尔将为王室成员举办国宴。

查尔斯三世30日将在德国联邦国会发表演说，并会见最近从乌克兰抵达德国的难民。随后史坦麦尔将与这对英国王室夫妇访问附近布兰登堡邦一处德英军事单位。

查尔斯三世31日将前往北部港口城市汉堡，视察可再生能源计画。

© 2023 AFP