泽伦斯基会原能总署长 忧札波罗热核电厂安全

（法新社基辅27日电） 乌克兰总统泽伦斯基今天告诉国际原子能总署署长葛罗西，在俄罗斯仍然控制札波罗热核电厂的情况下，不可能恢复核电厂安全。

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在国际原子能总署（IAEA）署长葛罗西（Rafael Grossi）访问札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂之前，泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）和他在乌南札波罗热州会面。

札波罗热核电厂是欧洲最大核电厂，于一年前遭到俄罗斯占领。

这将是自从2022年2月俄罗斯全面入侵乌克兰以来，葛罗西第2度前往这座核电厂。

根据乌克兰总统府声明，泽伦斯基告诉葛罗西：「如果俄罗斯军队和人员不立即从札波罗热核电厂和邻近地区撤离，任何恢复核安全与防护的倡议都注定要失败。」

两人在已遭到俄罗斯空袭破坏的第聂伯河（Dnipro）水力发电厂会面。

泽伦斯基告诉葛罗西，札波罗热核电厂的工作人员承受着「持续的压力」，并说，俄罗斯人不遵守安全规定、干扰核电厂营运。

葛罗西预计本周稍晚访问该核电厂。他今天稍早推文表示：「我今天在札波罗热市会见泽伦斯基，并就保护札波罗热核电厂及其工作人员进行丰富交流。」

他说：「我重申，国际原子能总署全力支持乌克兰核设施。」（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

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