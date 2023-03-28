疑涉欧洲史上最大骗税案 法国搜索5家银行

（法新社巴黎28日电） 法国当局针对疑似大规模税务诈欺和洗钱案展开调查，今天突击搜索5家银行。这项行动疑与欧洲媒体报导多家欧洲银行涉及跨国税务诈欺案有关，涉案金额高达1400亿欧元。

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法国金融检察官办公室在声明中说，约有150名法国检调人员连同6名德国检察官，在巴黎市区和近郊的金融区拉第凡斯（La Defense）执行搜索。

声明表示，检方在2021年12月针对银行业疑似洗钱及股利支付相关加重税务诈欺行为，启动5件初步调查，并于今天发动搜索。检方强调，搜索行动「须耗时数月准备」。

法国兴业银行（Societe Generale）的一名发言人对法新社证实该行遭到搜索，但是他表示他不知道原因为何。

据法国「世界报」（Le Monde）报导，今天遭到搜索的还包括法国巴黎银行（BNP Paribas）与子公司Exane、法国外贸银行（Natixis SA）及英国银行业巨擘汇丰（HSBC）。

一群欧洲新闻媒体2018年公布一份名为「CumEx档案」（CumEx-Files）的税务诈欺调查报告；这群媒体2021年又报导，疑似犯行牵涉长达20年之久，涉案金额高达1400亿欧元（约新台币4兆6000亿元）。

© 2023 AFP