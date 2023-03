(法新社莫斯科28日电) 白俄罗斯今天表示,由于西方施加「前所未见」的压力,因此不得不接受俄罗斯部署的核武,并坚称此举并未违反国际协议。

俄罗斯总统蒲亭(Vladimir Putin)上周末宣布计划在这个盟邦部署战术核武,引来西方国家谴责。

白俄外交部表示:「白俄罗斯被迫做出回应,以强化自身安全和防御能力。」

白俄外交部还说,明斯克(Minsk)受到来自美国及其盟邦「前所未见」的政治和经济压力。

白俄表示,明斯克对这些武器并无控制权,武器的部署也「绝对没有违反」禁止核子扩散条约(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons)。

去年,明斯克允许莫斯科利用其领土作为进攻乌克兰的跳板。此后,两国多次在白俄境内进行军事演习,并加强两军之间的合作。

白俄外交部强调:「白俄罗斯和俄罗斯之间的军事合作是严格遵照国际法所进行。」

