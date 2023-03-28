美日就电动车电池关键矿物达成贸易协议

（法新社华盛顿27日电） 美国贸易官员今晚宣布，美国和日本已就对电动车电池至关重要的矿物出口达成贸易协议，以在这个由中国主导的领域中强化盟国之间的供应链。

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稀土元素和锂等矿物在清洁能源技术中变得日益重要，但在满足电动车的预期需求方面，美国将面临此类关键矿物供应的缺口。

美国贸易代表署（USTR）发布声明表示，最新的美日协议内容包括承诺不会在输出关键矿物给对方时加徵关税。 美国贸易代表署还称：「美国和日本在强化志同道合伙伴之间的供应链，以及增加抵御经济胁迫等威胁的韧性方面有共同利益。」

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）表示，随着华府继续与盟友和合作伙伴合作强化供应链，包括通过「降低通膨法案」（Inflation Reduction Act，IRA），美日最新协议象徵「一个令人乐见的时刻」。

「降低通膨法案」规定，在符合条件的电动车电池中，40%的关键矿物需从与美国签订自由贸易协定的国家开采或进行加工。

这个数字将在2027年提高到80%，且相关规定把欧盟和日本排除在外，因此引起欧盟和日本的担忧。

不过，最新协议为在日本加工的关键矿物打开大门，使其能依据这项法案符合部分美国补贴条件。

© 2023 AFP