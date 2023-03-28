阿富汗女童教育倡导组织创办人 联合国：被塔利班逮捕

（法新社喀布尔28日电） 联合国今天表示，阿富汗女童教育倡导计画「笔径」（PenPath）创办人韦萨（Matiullah Wesa）本周在喀布尔被塔利班当局逮捕。

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联合国驻阿富汗援助团（UNAMA）在推特上写道：「笔径负责人兼女童教育倡导者韦萨昨天在喀布尔被捕。」

「联合国驻阿富汗援助团呼吁塔利班当局说明他的下落和逮捕他的原因，并确保他能够获得法律代表并与家人联系。」

韦萨的家人证实他被捕的消息，并向法新社表示，韦萨在27日晚间做完礼拜走出清真寺时，被2辆车上的一些人拦住。韦萨要求对方出示身分证件时，他们殴打他并强行将他带走。

来自南部坎达哈省（Kandahar）的韦萨长年推动女童教育，包括在前西方支持的外国政府任期内。他说，许多生活在农村的女孩无法接受教育，尤其是在保守的农村地区。他的组织笔径会与部落

长老举行会议，鼓励社区和当局开办学校，还会发放书籍并设立行动图书馆。

塔利班政府以女性未穿着合适的伊斯兰服装等理由，禁止大多数女孩就读高中，并禁止女性接受大学教育。官员表示，他们正进行重新开放学校的工作，但没有给出具体时间表。

© 2023 AFP