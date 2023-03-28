香港民主派何俊仁遭撤销保释 联合国促放人

（法新社日内瓦28日电） 联合国（UN）今天敦促香港当局释放香港最知名民运人士之一的何俊仁，强调他的健康状况危急。

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71岁的何俊仁曾任香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）主席。现已解散的支联会，曾经30多年来每年举办悼念中国1989年六四天安门事件的烛光晚会。

警方消息人士告诉法新社，处于国安法案保释期间的何俊仁又被控干扰证人、妨碍司法公正，而遭到法院撤销保释，并于22日遭到警方国安处人员逮捕。

律师出身的何俊仁已依港区国安法被控「煽动他人颠覆国家政权罪」，可能被判处最高10年徒刑。

联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）在推特（Twitter）发文表示：「我们持续关注根据国家安全法进行中的案件，我们对此严重关切。」

「尽管何俊仁健康情况危急，但他一周前再度因为这项法律而遭到羁押。我们敦促当局释放何俊仁，使他得以继续接受迫切的医疗照护。」

何俊仁被控的颠覆罪待审，他在收押将近一年后才于去年8月获准交保，保释条件包括不能发表任何被视为危害国家安全的言论。

港区国安法实施后，已有多名备受外界瞩目人士被捕，何俊仁再度被捕是其中最新案例。

© 2023 AFP