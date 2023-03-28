FTX班克曼-佛里特遭控贿赂中国官员 第13项罪名

（法新社纽约28日电） 根据今天更新的起诉书，美国官员指称加密货币平台FTX创办人班克曼-佛里特授权向中国官员贿赂至少4000万美元，试图取得遭中国官员冻结的姊妹公司「阿拉美达研究」加密货币交易帐户资金。

广告 继续浏览后续

根据美国检察官威廉斯（Damian Williams）签署的最新刑事起诉书，中国官员2021年初冻结「阿拉美达研究」（Alameda Research）控制的加密货币交易帐户约10亿美元资金，班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）遂授权贿赂中国官员。此举因「图谋违反海外反腐败行为法（Foreign Corrupt Practices Act）中的反贿赂条款」，成为班克曼-佛里特遭控的第13项罪名。

班克曼-佛里特也被控串谋、电信诈欺、图谋洗钱和违反竞选财务法等罪名，检察官指控他欺骗投资者并滥用属于FTX和「阿拉美达研究」客户的资金。

班克曼-佛里特被控8项刑事罪名，其中5项每项最高可判处20年徒刑，他8项罪名都不认罪。另外5项罪名尚未提审。

据班克曼-佛里特了解，中国当局是为调查「阿拉美达研究」的交易对手，才冻结「阿拉美达研究」帐户。

班克曼-佛里特和同伙「尝试无数方法」以再度取得帐户资金，包括保留律师群和与中国交易所沟通。

根据起诉书，经过数月的挫折，班克曼-佛里特「终于同意并指示钜额贿络，以促使帐户解冻」，但是帐户还是没有解冻。

FTX及其姊妹公司「阿拉美达研究」去年11月破产，终止了一度被市场估值为320亿美元的虚拟交易业务。FTX 2019年成立后，一跃成为加密货币领域的龙头企业。

去年12月12日，在纽约联邦检察官要求下，班克曼-佛里特于FTX总部所在地巴哈马被捕。后来他以2.5亿美元交保，在他父母位于加州的住家居家监禁。（译者：陈政一）

© 2023 AFP