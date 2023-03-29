世卫更新指引 仅建议高风险族群接种额外追加剂

（法新社日内瓦28日电） 世界卫生组织（WHO）今天针对疫苗接种发布更新指引，仅建议发展为重症风险最高的族群在打完第一剂COVID-19加强针后，再接种额外追加剂。

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世卫免疫专家战略谘询小组（Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation, SAGE）基于重症或死亡风险提出3种简化过的新疫苗接种优先级别，分别为高度、中度和低度。

高度风险族群包括较年长的成年人、患有糖尿病等共病症的较年轻成年人、具有人类免疫缺乏病毒（HIV，爱滋病毒）等免疫功能低下情形的人、孕妇和第一线医疗工作者。

至于低度优先级别族群，则包括年龄介于6个月到17岁的健康孩童及青少年。

虽然基础剂和加强针对这个族群来说安全又有效，不过考量到COVID-19（2019冠状病毒疾病）的低负担，免疫专家战略谘询小组表示，各国的疫苗接种决定应该基于医疗计画优先要务和成本效益问题等「背景因素」。

世卫正在寻找能涵盖广泛的变异株、效果更持久、对于预防感染和传播表现更好的新COVID-19疫苗。

© 2023 AFP