乌打击深入前线后方俄占区 反攻声势日益高涨

（法新社基辅29日电） 俄罗斯部队因冬季攻势失利而兵疲马困，越来越多人认为乌克兰反攻号角即将响起。乌克兰今天攻势深入前线后方，攻击俄罗斯占领区城市梅利托波尔一个铁路机厂，造成当地停电。

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梅利托波尔市（Melitopol）距前线约65公里。俄方过去几天指控乌方对当地数度展开攻击。

占领区官员表示，乌方攻击铁路机厂导致停电，但没有造成人员伤亡。

俄罗斯在札波罗热地区（Zaporizhzhia）扶植的官员罗戈夫（Vladimir Rogov）在通讯软体Telegram发文表示，乌方使用的是美国的高机动性多管火箭系统（HIMARS，简称海马士）火箭。

俄罗斯27日就已指控乌军炮击梅利托波尔市。占领区当局23日则称一枚简易爆炸装置造成一名警察受伤。在此之前，他们还通报一名莫斯科扶植官员15日死于汽车炸弹攻击。

如果乌克兰能在这个地区成功突破，就可以切断连接俄罗斯本土和克里米亚的陆地走廊。乌克兰曾经表示，若无法取得能够长驱直入打击俄方军火库和供给线的长程武器，将无法展开反攻。

基辅目前能够运用的火箭最高射程为80公里。俄方表示，美方承诺对乌提供的射程达150公里武器已经交付。基辅对此并未证实，仅强调需要更多西方先进武器。

乌克兰去年秋季曾在东北部和南部成功进行反攻，其中在南部的反攻就是以海马士火箭进行攻击后，收复了赫松��（Kherson）。

© 2023 AFP