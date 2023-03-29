墨国羁留中心火灾至少40死 移民盼人道待遇

（法新社墨西哥华雷斯城28日电） 墨西哥当局今天表示，邻近美国边界的华雷斯城一座移民羁留中心发生火灾，至少造成40人死亡。火灾发生以来，马多纳多一直拚命寻找他的兄弟，他恳求当局停止像对待动物般对待移民。

广告 继续浏览后续

29岁的委内瑞拉建筑工人马多纳多（Abel Maldonado）前往太平间之前不断重复说着「我们不是狗」，并祈祷他的兄弟在这场大火中幸免于难。

他也要求位处边境的华雷斯城（Ciudad Juarez）当局给予「人道及公平」的待遇，并一次又一次重复这句话。11天前他和妻子、2名年幼的孩子以及他的兄弟，乘坐一列被称为「野兽」的货运列车抵达华雷斯城，这班列车暗中载运不少移民穿越墨西哥。

马多纳多向羁留中心一名警卫表示：「这是我的家人，里面不是狗。我们是移民，我们不是小偷或歹徒──完全不同。我们只是想工作，让我们的家人过上更好的生活。」

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，据信是这些移民点燃了火用来示威，因为他们担心自己会被驱逐出境。他向记者表示：「这些移民将垫子移到羁留中心出入口，然后点火以示抗议，而不顾虑这会引起可怕的悲剧。」

© 2023 AFP