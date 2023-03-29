拜登宣扬美国制造业复苏 为竞选连任暖身

（法新社美国杜拉姆28日电） 美国总统拜登今天推出一项新的选战主题，吹捧他所说的美国制造业复苏，为2024年竞选连任暖身，同时不忘警告共和党人可能拖累经济。

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拜登在北卡罗来纳州杜拉姆（Durham）的半导体商Wolfspeed制造厂表示：「我已下定决心再次在这个国家制造东西，也就是发展美国的制造能力。」Wolfspeed最近宣布50亿美元的扩展计画。

在全球竞赛中提高美国的微型高科技零组件产能，一直是拜登2021年上任以来的首要任务，这些零组件是多数现代技术核心所在。

拜登访问Wolfspeed制造厂，开启了白宫称为「投资美国」的3周旅程。美国高阶官员将访问约20个州，宣传半导体产业中新创的制造业就业机会，以及美国政府大规模激励措施下，在其他产业创造出的新就业机会。

根据白宫说法，在拜登领导下，已宣布超过4350亿美元的新投资，其中约半数用于清洁能源及电动车企业，另一半用于半导体。

拜登说：「如果我们投资美国，我们能够改变这个国家的未来。」拜登尚未正式宣布在2024年竞选连任，但已明确表示参选意愿。

相较于拜登宣扬的经济表现，共和党则指责他应为居高不下的高通膨负起责任。

美国共和党全国委员会（Republican National Committee）主席麦丹尼尔（Ronna McDaniel）在一篇以「拜登的破产美国之旅」为题的声明中，抨击「拜登与现实脱节」。

© 2023 AFP