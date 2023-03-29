拜登：多数美国人认为拥有军用步枪很奇怪

（法新社华盛顿28日电） 美国爆发最新一起校园枪击案后，美国总统拜登今天说，多数美国人认为拥有发动这类屠杀案常用的军用步枪很「奇怪」。

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一名全副武装的枪手昨天闯入田纳西州首府纳希维尔（Nashville）一所私立教会小学，杀死3名学童与3名教职员成人后遭警方击毙。记者问到应该如何因应这起事件时，拜登在白宫向媒体表示：「大多数的美国人认为拥有突击武器很奇怪、很疯狂。他们反对拥有突击武器。」

拜登造访北卡罗来纳州一家半导体工厂时，继续批评拥有突击武器的行为，并为「令人心碎」的枪下亡魂哀悼。

拜登说：「没有什么比失去孩子还要悲恸。」拜登还在襁褓中的女儿1972年发生车祸死亡，他已成年的儿子波伊（Beau Biden）2015年因脑癌病逝。

今天稍早，拜登对国会不终结受欢迎的AR-15式等半自动步枪的合法拥有权表示愤怒，说他已束手无策。

他对媒体说：「我已竭尽我行政职权所能，在枪枝议题上做了我该做的事。国会必须采取行动。除了恳请国会合理行事，我实在无能为力。」

拜登指出，他在1994年柯林顿政府任内担任联邦参议员时，推动国会通过所谓的突击武器禁令。他说：「上一次我们通过突击武器禁令时，暴力事件有所减少。」

拜登在北卡罗来纳州发表谈话时说：「作为一个国家，我们亏欠这些家庭太多了，替他们祷告也无济于事。我们必须为他们采取行动。」

© 2023 AFP