民主峰会登场 拜登誓提供资金和结盟阻民主倒退

（法新社华盛顿29日电） 华府对北京和莫斯科的疑虑日增之际，美国总统拜登举办的第2届民主峰会今天登场，他将承诺提供近7亿美元（约新台币213亿元）资金，以及成立一个对抗监控科技的联盟。

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拜登2021年主办以美国为主的首届民主峰会（Summit for Democracy）后，希望展现更多的全球面向，他将和韩国总统尹锡悦，以及尚比亚、哥斯大黎加和荷兰等国领袖共同主持这场以视讯会议为主的峰会。尹锡悦也同意主办下届的民主峰会。

美国也邀请台湾参加民主峰会，并赋予正在对抗俄罗斯入侵的乌克兰显着的地位。

第2届民主峰会全体会议今天登场，将有120个国家、公民社会团体和科技公司与会。批评人士说，这场峰会凸显拜登政府在推动人权和民主作为其外交政策重点的进展停滞不前。

一名美国官员表示，继首届峰会承诺提供4亿2400万美元后，拜登于本届峰会将再提供6亿9000万美元，藉由协助举行自由的选举、推动独立媒体，加强对抗贪腐的行动，在海外推动民主。

拜登政府也将宣布一项和大约10个国家合作的联合行动，对抗间谍软体的滥用和扩散。美国忧心随着中国的科技实力增强，间谍软体逐渐沦为北京的工具。

拜登2天前下令禁止美国政府使用商业间谍软体，共和党议员则是在国会推动立法禁止热门短影音平台TikTok。

这名美国官员在峰会前告诉媒体：「我们的想法是这些科技当然有合法的用途，但也见到独裁国家的严重滥用。」

© 2023 AFP