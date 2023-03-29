沙乌地加入上合组织成对话伙伴 与中国关系增温

（法新社利雅德29日电） 沙乌地阿拉伯对长期盟友美国所提安全疑虑不予理会，正与中国建立长期伙伴关系。沙乌地加入上海合作组织的决定今天获内阁批准。

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国营沙乌地新闻社（SPA）报导，授予沙乌地取得上海合作组织对话伙伴地位的备忘录已获沙乌地批准。

消息人士表示，中国国家主席习近平去年12月访沙乌地时曾经商讨利雅德加入上海合作组织一事。

消息人士还说，对话伙伴地位是加入这个组织的第一步，授予沙乌地完整会籍是中长程目标。

沙乌地阿美石油公司（Saudi Aramco）昨天扩大投资中国，在中国东北拟议的合资企业最终敲定，并且收购一个民营石化集团的股权。

利雅德与北京关系日增，引发传统盟友华府的安全疑虑。美国表示，中国对全球各地发挥影响力的企图不会改变美国的中东政策。

区域主要安全担保国美国撤离中东，沙乌地和其他波斯湾国家对此表达忧心，并且采取行动让合作伙伴多元化。华府则强调仍然会在这个区域扮演积极伙伴的角色。

政治和安全联盟上海合作组织成员涵盖中国、印度、俄罗斯等区域大国，幅员横跨大部分欧亚大陆。

2001年成立的上海合作组织着眼发挥更大作用抗衡西方的区域影响力，创始成员国包括俄、中和中亚的前苏联加盟共和国，印度、巴基斯坦后来也加入。伊朗则是去年签署文件取得完整会籍。

上海合作组织成员国计划8月在俄罗斯车里雅宾斯克（ Chelyabinsk）地区举行联合「反恐演习」。

© 2023 AFP