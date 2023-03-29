法国民议会通过决议 承认乌克兰大饥荒为种族灭绝

（法新社巴黎28日电） 法国国民议会今天把 1930年代苏联史达林（Joseph Stalin）领导下乌克兰数百万人饿死的大饥荒认定为「种族灭绝」，乌克兰总统泽伦斯基乐见此举，盛赞这是「历史性的决定」。

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法国议员在以168票对2票通过的决议中，呼吁政府也这样做。俄罗斯现在对乌克兰的入侵让人们想起1930年代针对乌克兰的暴行。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）发推文感谢法国国会议员，盛赞此一「历史性的决定」。基辅敦促国际社会，宣布乌克兰那场饥荒为「种族灭绝」。

欧洲议会（European Parliament）去年12月通过决议，将乌克兰1930年代的「乌克兰大饥荒」（Holodomor）认定为种族灭绝，欧盟成员国保加利亚国会上个月也这样认定。

今天在巴黎通过的决议文本，认定「苏联当局在1932年和1933年对乌克兰人民实施的强迫和计划性饥荒本质上是种族灭绝」。

法国国会谴责这些行为，并「申明支持乌克兰人民的愿望，也就是让大家认定苏联政权对他们犯下的大规模罪行」。

基辅认为，1932至1933年的「乌克兰大饥荒」是史达林政权蓄意的种族灭绝行为，目的是消灭乌克兰社会，特别是农村中对苏共政权的不满。

史达林农业集体化运动没收谷物和其他食品，使数百万人挨饿。

© 2023 AFP