瑞银集团找回安思杰 掌舵瑞信收购案

（法新社苏黎世29日电） 瑞士银行集团（UBS AG）董事会今天宣布，安思杰（Sergio Ermotti）将回锅接任执行长，主掌备受争议的瑞士信贷银行（Credit Suisse）收购案。

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2008年全球金融危机期间，瑞士政府及瑞士央行纷纷伸援瑞银，此后安思杰花了9年才重振瑞银声誉，并挽救2011年不肖交易员造成的23亿美元亏损。

安思杰预定4月5日接替现任执行长哈默斯（Ralph Hamers）。哈默斯已同意下台，但过渡期间仍将留在瑞银。

安思杰在董事会发布的声明中表示：「眼前的任务既紧迫又具挑战性，为了以永续且成功的方式完成它，也为了所有利益关系人的利益，我们必须深思熟虑并且系统性地评估所有选项。」

这次瑞银与瑞信联姻是由瑞士政府仓促安排，以防美国3个地区性银行倒闭引发对银行业危机蔓延的恐惧、导致全球金融崩溃。

瑞士央行坦言，此次收购案催生出的银行巨兽，可能在瑞士国内衍生相关问题。

瑞银原本就是瑞士国内最大的银行，在并吞瑞士第2大的瑞信后，规模将变得前所未有地庞大。

充满活力的银行业是瑞士文化的重要一环，这次强制合并案令瑞士国内大感震惊。

© 2023 AFP