网攻乌克兰不成 俄矛头转向挺乌盟邦

（法新社巴黎29日电） 美国和法国分析家指出，俄罗斯对乌克兰发动的网路战大多失败，目前攻击矛头日益指向乌克兰的欧洲盟邦。

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法国国防承包商泰雷斯集团（Thales）今天提出报告说，俄罗斯现正以网路武器攻击波兰以及北欧和波罗的海沿岸各国，以制造分歧并散播反战讯息。

微软公司（Microsoft）本月稍早提出威胁评估报告指出，俄国今年头6周对欧洲至少17国发动了网攻。

泰雷斯和微软都指出，俄罗斯在去年入侵乌克兰的同时，也对乌克兰发动普遍网攻，但遭击退。

泰雷斯网路防御技术总监冯塔连斯基（Ivan Fontarensky）告诉记者，「网路战并未形成俄方所希望的致命打击」，彰显乌克兰防务的韧性。

上述两家公司都表示，俄国去年底已将网攻重点转移到其他欧洲国家。泰雷斯网路谘询副总裁卓里维特（Pierre-Yves Jolivet）说：「欧洲在俄乌冲突转折点2022年第3季时，被卷入了一场高强度的网攻混合战。」

卓里维特指出，当时乌克兰以外的欧洲国家遭到「一大波」分散式阻断服务攻击（DDoS），伺服器被超流量要求灌爆，因而耗尽系统资源，使服务中断。

泰雷斯表示，这些攻击日益交由赞同克里姆林宫的「激进骇客」组织而非官方团体来执行，意在散播混乱而非摧毁基础设施。受害最大的国家包括波兰、拉脱维亚和瑞典。

© 2023 AFP