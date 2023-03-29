美再传校园枪击 学校设装甲安全室成话题

（法新社华盛顿29日电） 美国再传校园枪击，事件余波荡漾，如何确保儿童安全的论战再起，民众探讨的面向从枪枝管制建议，到在校园内设置装甲安全室，不一而足。

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一名携带重型武器的枪手27日闯入田纳西州首府纳希维尔（Nashville）的私人小学圣约学校（The Covenant School）开枪，造成3名年幼孩童与3名教职员工死亡，震惊全美。法新社整理相关讨论的建议如下：

●禁止攻击性武器

发生6死枪击案的圣约学校是一所小型基督教学校，枪手持有的7把枪全都是合法购入。警方表示，28岁枪手赫尔（Audrey Hale）行凶时携带其中两把突击步枪和一把手枪。

某些讨论认为，这更凸显出禁用本来应该是战场武器、会造成最大伤亡的突击步枪有其必要性，民主党籍总统拜登早已长期主张实施这样的禁令。他27日老调重弹，要求国会通过立法、别再拖延。

但是国会联邦众议院目前由共和党主导，上述呼吁截至目前被置若罔闻。共和党大体上主张枪管违反宪法赋予的拥枪权。

●金属探测仪和安全室

全美流通枪枝数超过4亿支，因为无法阻止枪枝扩散，许多学校只能自行升高维安。

据美国教育统计中心（National Center for Education Statistics），97%学校已经对进入建筑进行管制，57%管制进入校园。

然而枪击案仍时有所闻，有的学校因而对校园加强防御工事。「纽约时报」（The New York Times）去年报导，研究显示，学校为防范大规模枪击，每年用于强化安全作为的金额达数十亿美元。

设置金属探测仪也日益普遍。据美国教育统计中心，近15%高中、10%初中都已安装金属探测仪。而且每次有悲剧发生，就会有更多学校这么做。维吉尼亚州1月发生6岁学童枪击教师后，维州纽波特纽斯郡（Newport News）学校当局就决定在所有学校全面进行安装。

逾9成学校已经安装监视摄影机，有的还有先进警报系统。

阿肯色州和阿拉巴马州有些学校甚至已经开始设置装甲「安全室」，万一发生龙卷风或枪击案，学生就可以躲进里头。

然而，专家和家长早已针对诸如此类安全措施可能对儿童造成的影响争论多时。

41岁护理师魏尔福（Stacie Wilford）女儿的学校离圣约学校不远。她表示，校方27日以电邮通知所有家长，从现在起，上课期间教室的门一律上锁。

魏尔福告诉法新社：「女儿告诉我，『妈妈，在学校我会害怕去上厕所』。所以，这真的烦死人了。」

© 2023 AFP