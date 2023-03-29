美国支持设立特别法庭 对俄罗斯入侵乌克兰进行审判

（法新社华盛顿28日电） 美国今天支持设立专门用于审判俄罗斯「侵略」乌克兰行为的特别国际法庭，推动自二战结束以来首次起诉这一罪行的举措。

广告 继续浏览后续

欧洲联盟已经支持设立特别法庭。这一特别法庭可能会对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）提出新指控，这将是继国际刑事法院（International Criminal Court）指控蒲亭犯下战争罪嫌发出逮捕令后的最新法律举措。

美国国务院表示，美国将与盟邦合作，就俄罗斯2022年2月入侵乌克兰的行为设立「侵略罪特别法庭」。

美国国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）告诉记者：「我们预期这样一个法庭将深得国际支持，尤其是来自我们在欧洲的合作伙伴支持。」

美国国务院全球刑事司法办公室无任所大使范夏克（Beth Van Schaack）表示，美国希望法庭拥有国际人员和资源。

她昨天在美国天主教大学（Catholic University of America）演讲时说，国际要素「将为建立新法庭提供最清晰的途径，并扩大我们实现有意义的问责制的机会」。

她说，美国「致力于」与其他国家合作，为这样一个法庭提供资源，用以「对在乌克兰犯下的国际罪行实现全面问责」。

© 2023 AFP