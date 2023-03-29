美媒：法官裁定 彭斯须就2021年国会暴动案作证

（法新社华盛顿28日电） 多家媒体今天报导，一名美国法官裁定前副总统彭斯（Mike Pence）须就他在2021年1月国会大厦暴动发生前与前总统川普的谈话作证。

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法新社报导，华盛顿联邦地区法院首席法官波斯柏格（James Boasberg）据报裁定，彭斯须回答联邦大陪审团调查川普当时是否可能犯罪的任何相关问题。

美国有线电视新闻网（CNN）等媒体提到，彭斯可以拒绝讨论他在暴动当天的行动；彭斯当时依法兼任联邦参议院议长，负责认证选举结果。

美国司法部正调查2021年1月6日国会大厦暴动事件，这项尚未公开的裁定象徵司法部的部分胜利。这起暴动事件导致数人丧生、上百名员警受伤、逾千人被捕。

川普将于2024年再度出马竞选总统，彭斯也表态可能争取共和党总统候选人提名。

自从彭斯拒绝配合川普推翻选举结果后，两人就开始失和。有些在暴动当天冲进国会大厦的川普支持者扬言要吊死彭斯，迫使彭斯逃离。

彭斯在去年出版的回忆录「愿上帝助我」（So Help Me God，暂译）中，描述他与川普的多次相关对话，但他拒绝在调查这起暴动的联邦众议院委员会上作证。

彭斯曾主张，依据美国宪法「言论或辩论」条款，他可以不提供证据，但这种说法未获认同。这项条款保护国会官员免于与其工作有关的法律程序。

法官也驳回川普另外提出的行政特权主张；这种特权保护幕僚可不就他们与总统的某些对话作证。

川普和彭斯的办公室均未立即回应置评要求。

川普目前在争取2024年总统大选共和党提名的角逐者中，以相当大的优势领先，但他有多起案件缠身，例如针对他处理机密文件方式的联邦调查、有关他在乔治亚州涉嫌选举干预的调查，以及纽约州调查他涉嫌支付封口费给色情片女演员一案。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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