美田纳西州小学枪击案 警方：枪手家中囤了7把枪

（法新社纳希维尔28日电） 美国警方今天表示，闯入田纳西州首府纳希维尔（Nashville）一所私立教会小学杀害6人的28岁枪手，尽管有心理健康问题的证据，仍买到数把枪枝并藏放在与父母同住的家中。

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纳希维尔警局局长德瑞克（John Drake）向媒体表示，28岁的赫尔（Audrey Hale）一直在接受某种「情绪障碍」的治疗，枪手父母认为他们的小孩曾买下一把枪枝，之后又转卖给别人。

但赫尔是持两把突击步枪与1把制式手枪闯入基督圣约学校（Christian Covenant School）。这是一所小型的基督教学校，校内学生约200人左右，是枪手的母校。

警方称枪手是名生理上的女性，但在社群媒体上用男性代名词，犯案前已备妥详尽的校园地图，并留下一份手写犯案宣言，提及策划在其他地点发动攻击。

德瑞克说：「赫尔分别从当地5家枪枝店合法购入7把枪枝。她因为有情绪障碍接受医生治疗…她的父母觉得她不应拥有武器。」

德瑞克又说：「结果她藏了数把武器在家中。」德瑞克说，丧命的小学生与教职员工并不是个别遭到针对，且尽管发现了枪手遗留的宣言，但目前没有已知的犯案动机。

© 2023 AFP