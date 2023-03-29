警告加入北约成合法报复目标 俄大使被瑞典召见

（法新社斯德哥尔摩29日电） 瑞典今天表示，将召见俄罗斯大使塔塔林则夫，因为他表示，瑞典和邻国芬兰若加入北大西洋公约组织，将会成为俄罗斯「报复性措施」的「合法目标」，包括军事行动。

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俄罗斯全面入侵乌克兰后，两个北欧邻国瑞典、芬兰去年5月结束长达数十年军事不结盟政策而决定加入北大西洋公约组织（NATO）。

俄罗斯驻瑞典大使塔塔林则夫（Viktor Tatarintsev）昨天表示，一旦芬、瑞加入北约，将会成为俄罗斯「报复性措施」的「合法目标」。

瑞典外交部长比尔史特龙（Tobias Billstrom）表示，外交部将召见俄罗斯大使就如此公然企图影响驻在国政策提出澄清。

他强调：「瑞典的安全政策由瑞典作决定，而不是其他人。」

在此之前，塔塔林则夫在使馆官网声明中将俄罗斯对瑞典的僵局变本加厉。

他警告：「如果有任何人相信这（指北约会籍）可以在某种程度上丝毫改善欧洲安全，可以肯定此一怀抱敌意集团的新会员，将会成为俄罗斯报复性措施的合法目标，包括军事措施。」

他表示，加入北约不但不能让瑞典更安全，还是「向深渊迈出一步」。

他表示，芬兰和瑞典入会后，俄罗斯和北约的边界总长度将会几乎倍增。

取得北约会籍须经30个会员国全数批准，芬兰入会案本周获匈牙利批准后，目前正等待土耳其行动。安卡拉已经暗示将会很快批准。

瑞典入会案目前则遭到匈牙利反对，尤其在一连串外交龃龉后，持续面临土耳其阻挠。

不过斯德哥尔摩仍期盼能于北约7月在立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）进行下届高峰会前入会。

© 2023 AFP