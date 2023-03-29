间谍气球事件过后 美官员上周访中

（法新社华盛顿28日电） 美国国务院今天证实一名美国官员于上周访问中国，标志着国务卿布林肯（Antony Blinken）近2个月前紧急取消行程之后，美中行事低调地恢复对话。

广告 继续浏览后续

国务院发言人巴特尔（Vedant Patel）告诉媒体，国务院新成立、所谓的「中国所」（China House）负责人华自强（Rick Waters），造访了北京、上海和香港。

巴特尔表示，华自强「会晤工作级别对口人员」，也会见了派驻当地的美国政府员工。

巴特尔淡化华自强这趟访问，不但婉拒说明会谈主题，也未陈述谈论结果。

国务卿布林肯原本排定2月初前往北京，当初若成行，他会是近5年来访中最高层级的美国官员。

2月的那场访问是中国国家主席习近平和总统拜登去年11月在印尼�Q里岛（Bali）20国集团（G20）峰会场边会谈结束后敲定的，当时他们同意，全球最大的两个经济体将致力于控制持续升温的紧张局势。

然而，布林肯于美国领土上空出现中国间谍气球之后，取消了访中的计画。

美中关系自此进一步恶化。习近平除了公开指控美国「遏制、围堵、打压」中国，更前往莫斯科力挺俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）。

© 2023 AFP