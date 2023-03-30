俄乌战争大量消耗弹药 美将领警告美国须做好准备

（法新社华盛顿29日电） 美国军事首长今天警告，美国与另一强国之间的战争可能使弹药消耗「破表」，要确保美国做好准备还有努力空间。

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莫斯科2022年2月入侵邻国乌克兰以来，乌俄使用大量炮弹，让人担心对基辅提供大量炮弹的美国库存是否足够。

美军参谋首长联席会议主席密利（Mark Milley）告诉联邦众议院军事委员会（House Armed Services Committee）：「乌克兰让我们学到重要教训，在有限的区域战争中，传统弹药的消耗率也是很不得了。」

他说：「如果朝鲜半岛发生战争，或者美国与俄罗斯、美国与中国之间爆发战争，弹药消耗将会破表。」

「我们还有很大的努力空间，确保我们的…库存足以应付真正的突发事件。」

陆军副部长卡马里奥（Gabe Camarillo）昨天表示，美国的目标是大幅提高炮弹生产。

他在美国陆军协会（Association of the United States Army）研讨会上表示：「我们正在…投资产能，14.5亿美元用来提高155毫米炮弹产量，从目前的每月1万4000枚增加到今年稍晚的2万4000枚，这包括2028财政年度前产能增加6倍，来到每月超过8万5000枚。」

卡马里奥说，美国还试图增加标枪飞弹（Javelin）和发射器，以及海马斯多管火箭系统（HIMARS）弹药的产量，这些装备在俄乌战争发挥了关键作用。

© 2023 AFP