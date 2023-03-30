共和党总统提名战展开 预料最终川普对决迪尚特

（法新社迈阿密29日电） 距离2024年美国总统初选第一次投票还有将近300天，但共和党总统候选人提名之战已拨开云雾，预料前总统川普与佛罗里达州州长迪尚特可能会在最后一较高下。

广告 继续浏览后续

佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）目前已成为共和党内领先者川普（Donald Trump）的唯一真正威胁，初选竞争已缩小到在个人品格和胜选能力方面的比较。

一群低调且有希望的竞争者一直袖手旁观，而76岁的川普凭着探知对手弱点的敏感嗅觉能力，将火力集中在比他小32岁的迪尚特身上。

川普于2020年竞选连任时败给民主党的拜登（Joe Biden），如今要3度角逐白宫大位，而尚未正式宣布参选的迪尚特，在全国舞台上还未经考验。

两人相似之处显而易见，从他们在佛州各据一方磨练出来的民粹主义风格，到他们热爱表演技巧、文化战争，并擅于以老派手法跟媒体起争执。

但他们能否成功说服共和党人，争取到机会在2024年竞选总统，很可能要取决于他们发挥不同长才的能力。

政治顾问、共和党密西根州党部前主席安纽席斯（Saul Anuzis）表示，在政策方面两人可能非常相似，都秉持「美国优先」（America First）的政策基调。

安纽席斯还说：「但他们的风格，他们的治理方式，才是最大不同之处。」

迪尚特的父母出身劳工阶层，他是一名退伍军人，毕业于哈佛（Harvard）和耶鲁（Yale）大学；川普则是继承父亲所创建的房地产帝国，两人出身截然不同。

「迪尚特似乎不那么高谈阔论，他更加深思熟虑，同时愿意接受媒体的批评。」

安纽席斯还说：「迪尚特并不怕战斗，但他的方式更柔和、更友善。」

根据华府智库美国企业研究所（American Enterprise Institute）研究员、美国保守派运动史着作作者康提内蒂（Matthew Continetti）的说法，川普是个「格外耀眼的民粹主义者」，且是「个性压倒一切的人」。

对于康提内蒂来说，迪尚特比川普更有机会在2024年击败民主党的候选人，而民主党人选目前几乎肯定是现任总统拜登。

康提内蒂表示，川普在他的基本盘群众中非常受欢迎，但全国有2/3民众不想再见到川普当总统。

康提内蒂认为，迪尚特可能在总统大选中表现更好的另一个理由是，他没有多件司法刑事调查案缠身。（译者：纪锦玲/核稿：陈彦钧）

© 2023 AFP