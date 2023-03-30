印尼主办U20世界杯资格被取消 球员：难过且愤怒

（法新社雅加达30日电） 印尼原订5月举办U20青年足球世界杯，但因有官员拒绝以色列参赛而引发争议，国际足球总会宣布取消印尼主办U20世界杯资格。印尼球员、球迷和专家今天表示难过且愤怒。

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印尼两名有影响力的省长主张禁止以色列参赛后，国际足球总会（FIFA）做出取消印尼主办U20世界杯资格的决定。

印尼和以色列没有正式外交关系，这个全球最多穆斯林人口的国家向来对巴勒斯坦建国采支持态度，因此加剧当地反对以色列参赛的情绪。 FIFA决定寻找新的主办国，甚至取消印尼自动取得U20世界杯参赛的资格，让印尼最受欢迎的运动重新陷入低迷，并面临另一轮孤立。

在失去参加FIFA称之为「明日之星锦标赛」的机会后，部分印尼足球员在社群媒体上表达愤怒和不满。 19岁的前锋塔斯尼姆（Rabbani Tasnim）写道：「我们付出了精力、时间、汗水，甚至是热血，但因为政治原因而毁于一旦。你们摧毁了我们远大的梦想。」 印尼足球协会发布的影片显示，昨晚收到FIFA将寻找新主办国的消息后，球员们低头不语，教练也流下眼泪。

印尼官员表示，被取消主办比赛的资格可能会使印尼损失上亿美元。

FIFA威胁展开进一步制裁，并可能将印尼排除在10月开始的2026年世界杯预赛之外。印尼2015年曾经因政府过度干预足协运作，遭到FIFA禁赛。

© 2023 AFP