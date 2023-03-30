守护全球民主 拜登承诺提供逾210亿元

（法新社华盛顿29日电） 美国总统拜登今天承诺提供近7亿美元，以支持在全球推动民主计画；尽管中国和俄罗斯日益武断，若干国家也面临民主倒退危机，拜登仍在会中勾勒民主进步的发展。

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拜登邀请121位领袖参与第2届民主峰会，他在这场大致以视讯方式进行的会议中，还宣布成立一个针对监控技术规则而由志同道合国家结成的联盟。中国利用不断精进的监控工具，让每个人无所遁形。

拜登盛赞这场峰会正是让「我们的世界走向更自由、更有尊严及更民主的转折点」。

拜登说：「我认为这是我们这个时代所面临的决定性挑战，今天，我们可以自豪地说，世界上的民主国家正变得更加强大，而不是更脆弱。」

拜登说：「世界上的独裁政权正在变弱，而不是变强。」

拜登的乐观态度与瑞典哥特堡大学多元民主中心（V-Dem Institute）的最新年度报告形成鲜明对比。研究发现，过去35年取得的民主进步已被抹杀。

美国支持的研究组织自由之家（Freedom House）表示，去年全球民主环境虽然恶化，但也出现愈来愈多亮点。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）在峰会中发表演说时警告，世界正在经历一场「剧烈动荡」，民主价值观正「受到攻击」，并指出对媒体和人权捍卫者的攻击和限制愈来愈多。

尽管如此，拜登表示全球民主仍有进展，包括安哥拉为建立独立司法机构所做的努力，以及多明尼加和克罗埃西亚的反贪腐计画；在国内，美国选民拒绝支持获前总统川普力挺、拒绝承认2020年大选结果的政治人物。

拜登表示，「保持动力推进至关重要」，并宣布拨款6.9亿美元（约新台币211亿元）用于促进海外民主。

美国也邀请台湾参加民主峰会，并赋予正在对抗俄罗斯入侵的乌克兰显着地位。

尽管被批评专制，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及印度总理莫迪（Narendra Modi）仍受邀与会；执政20载的土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）及直言批评自由价值的匈牙利总理奥班（Viktor Orban）等领袖则被拒于门外。此外，孟加拉，新加坡和泰国等美国合作伙伴也未受邀出席本届峰会。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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