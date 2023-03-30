巴西前总统波索纳洛返国 败选后首次

（法新社巴西利亚30日电） 巴西前总统波索纳洛滞留美国近3个月后，今天返抵国门，重回政坛，带领反对党对抗左派总统鲁拉。

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波索纳洛（Jair Bolsonaro）在鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）1月1日就职前2天飞往美国。他从佛州的奥兰多搭乘商业航班，返抵首都巴西利亚国际机场。

68岁的波索纳洛将从下周起履新职，担任其所属政党自由党（Liberal Party）的荣誉主席，月薪4万1600巴西币（约8000美元）。

波索纳洛表示，他打算在巴西走透透「搞政治」，以及「高举保守主义的大旗」。

但波索纳洛在佛州登机前告诉美国有线电视新闻网巴西频道（CNN Brasil），「我不会领导任何反对党」。

「我会以经验丰富人士的身分参与我的政党。」

然而，波索纳洛官司缠身，至少5起遭最高法院调查，可能会让他吃上牢饭，当中包括被控煽动1月8日的暴动，以及企图非法进口和保留沙乌地阿拉伯2019年赠与他和他夫人的价值数百万美元珠宝。

巴西官员告诉法新社，警方3月29日已传唤波索纳洛4月5日到案制作沙乌地珠宝案的笔录。

此外，波索纳洛还面临巴西高等选举法院（Superior Electoral Court, TSE）的16起官司，恐因此被褫夺公权8年，将无法参加2026总统大选。

© 2023 AFP