法国残障女性将成植物人 赴比利时寻求安乐死

（法新社布鲁塞尔30日电） 现年43岁的法国女子殷姆霍夫（Lydie Imhoff）从出生起就半身不遂、只有部分视力，现在，她还能动的四肢也逐渐失去控制，这让她希望寻求安乐死。

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法国仍在争论安乐死相关的伦理、道德和法律问题，但在邻国比利时，安乐死是个合法的选项。

殷姆霍夫早已下定决心，以确保时机成熟时，她可以按照自己想要的方式结束生命。

她在展开死亡之旅时告诉法新社：「我的头脑还在正常运作，但我的身体正在离开我。我不会等到自己变成植物人再来采取行动。」

尽管这个议题早在法国引发激烈辩论，但安乐死仍未获核准，殷姆霍夫只能将比利时视为她人生最终的「紧急出口」。

不过，这个选项也有其条件，因此她来到布鲁塞尔会见一名精神科医生，说明自己的最终决定。

查阅殷姆霍夫的病历时，她的面试医师瑞辛格（Marc Reisinger）发现她罹患一种称为「四肢轻瘫」（tetraparesis）的疾病，这种疾病会使肢体肌肉丧失功能。

经过评估后，瑞辛格确信她符合安乐死的标准。

他说：「我认为这个决定并无问题。我们能帮你完成你想做的事，你也可以自行决定时间。」

比利时于2002年通过法律将安乐死合法化，并允许在2名医生、1名全科医师和1名专家同意下，替想要结束生命的人注射致命药物。

相关法律还规定，患者必须处于因「严重且无法治愈」疾病引发的「持续、难以忍受且无法治疗」的痛苦中。

尽管门槛颇高，但拥有1100万人口的比利时去年仍有2966起安乐死案例，较2021年增加了1/10。（译者：林沂锋/核稿：施施）

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